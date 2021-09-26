Almanya seçimlerinden ilk sonuçlar

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 20:02
<p>Almanya'da Merkel dönemi sona eriyor.&nbsp;</p><p>60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.&nbsp;</p>

Almanya'da Merkel dönemi sona eriyor. 

60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. 

<p>Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erdi.</p>

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erdi.

<p>Seçimde ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı.</p>

Seçimde ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı.

<p>SPD-S&amp;D: 25%</p><p>CDU/CSU-EPP: 25%</p>

SPD-S&D: 25%

CDU/CSU-EPP: 25%

<p>Ankette, Yeşiller (Die Grünen) oyların yüzde 14.5’ini, Liberal Parti (FDP) yüzde 12’sini, Almanya için Alternatif Parti (AfD) yüzde 10’unu ve Sol Parti (Die Linke) yüzde 5’ini aldığı aktarıldı.</p>

Ankette, Yeşiller (Die Grünen) oyların yüzde 14.5’ini, Liberal Parti (FDP) yüzde 12’sini, Almanya için Alternatif Parti (AfD) yüzde 10’unu ve Sol Parti (Die Linke) yüzde 5’ini aldığı aktarıldı.

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