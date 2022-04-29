Altay'da Bamba ve Paixao'dan fesih

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.