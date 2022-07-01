Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var
Video Haberler
- Yardımlarına çevredeki vatandaşlar yetişti
- Arkadaşlarına inat 69 yaşında ehliyet aldı
- Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti!
- Freni boşalan kamyon kazasında kahreden ayrıntı
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Sedat Peker hareketliliği!
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- 5 ay boyunca cinsel saldırıda bulunmuş