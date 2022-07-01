Altay'dan ayrılan Poko'ya Süper Lig'den talip var

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:10
<p>Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.</p>

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.

<p>Siyah-beyazlıların kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. </p>

Siyah-beyazlıların kadrosunda tutmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. 

<p>Daha önce Katar Ligi'nden talipleri olan Poko'nun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği kaydedildi.</p>

Daha önce Katar Ligi'nden talipleri olan Poko'nun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği kaydedildi.

<p>Yeni sezon öncesi Poko'nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin Euro istediği ifade edildi. Şimdiye kadar iç transferde hiçbir oyuncusuna sözleşme imzalatamayan Altay'ın önceliği yerli futbolcularla anlaşmak.</p>

Yeni sezon öncesi Poko'nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin Euro istediği ifade edildi. Şimdiye kadar iç transferde hiçbir oyuncusuna sözleşme imzalatamayan Altay'ın önceliği yerli futbolcularla anlaşmak.

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