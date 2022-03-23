Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcıyla ilgili dikkat çeken iddia: Göç idaresinden kaçırıldı

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Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U., Aralık 2021'de annesine hastalıkları ve kendini ifade edememesi nedeniyle vasi olarak atandığını, annesinin Suadiye'de Merjen isimli yatılı bakıcıyla 4 yıldır kaldığını söyledi. Hatice Özlem U., "Daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" dedi.