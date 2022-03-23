Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcıyla ilgili dikkat çeken iddia: Göç idaresinden kaçırıldı
Sabah gazetesinin haberine göre, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp 26 günde tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gereken Merjen A. kayıplara karıştı.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine götürülen Merjen A.'nın, Türkiye'de çalışma ve oturma izni bulunan kız kardeşi tarafından toplama merkezinden kaçırıldığı öne sürüldü. Merjen A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U., Aralık 2021'de annesine hastalıkları ve kendini ifade edememesi nedeniyle vasi olarak atandığını, annesinin Suadiye'de Merjen isimli yatılı bakıcıyla 4 yıldır kaldığını söyledi. Hatice Özlem U., "Daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" dedi.
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