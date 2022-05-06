Ankara'da hareketli saatler: Süleyman Soylu'yu art arda ziyaret ettiler

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 16:14
<p>Ümit Özdağ, Süleyman Soylu’nun hakkındaki ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gitti fakat içeri alınmadı. Özdağ’ın ayrılmasından 2 saate yakın bir süre sonra Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bakanlıkta ağırladı.</p>

Ümit Özdağ, Süleyman Soylu’nun hakkındaki ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gitti fakat içeri alınmadı. Özdağ’ın ayrılmasından 2 saate yakın bir süre sonra Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bakanlıkta ağırladı.

<p>Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği<strong> "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir"</strong> sözlerine ilişkin sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu.</p>

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerine ilişkin sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu.

<p>Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı’na giderek Süleyman Soylu’ya; görüşmek için çağrı yaptı.</p>

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı’na giderek Süleyman Soylu’ya; görüşmek için çağrı yaptı.

<p>Yetkililer tarafından engellenen Özdağ, Soylu'ya seslenerek <em>"Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin"</em> ifadelerini kullandı. </p>

Yetkililer tarafından engellenen Özdağ, Soylu'ya seslenerek "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" ifadelerini kullandı. 

<p>Çağrısına cevap vermeyen ve 'kapının' önüne gelmeyen Soylu birkaç saat sonra makamında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ve  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bakanlıkta ağırladı.</p>

Çağrısına cevap vermeyen ve 'kapının' önüne gelmeyen Soylu birkaç saat sonra makamında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ve  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bakanlıkta ağırladı.

<p>Özdağ içeri alınmazken; Soylu’nun da 2 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ağırladığı görüldü.</p> <p>Bakan Nebati, Soylu ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak,<em> “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim”</em> dedi.</p>

Özdağ içeri alınmazken; Soylu’nun da 2 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ağırladığı görüldü.

Bakan Nebati, Soylu ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.</p> <p>Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak,<em> "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik"</em> ifadelerini kullandı.</p>

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti.

Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ Süleyman Soylu FUAT OKTAY Nureddin Nebati

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