Zafer Partisi'nden Erdoğan'a 'Soylu' çağrısı: Yapacağı en hayırlı iş olacaktır

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:17

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi hakkında ‘Soros çocuğu, operasyon çocuğu’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde düelloya davet etmişti.

Bugün İçişleri Bakanlığı binasının önüne yürümek isteyen Ümit Özdağ, yetkililer tarafından engellendi. Duruma tepki gösteren Özdağ, Soylu'ya seslenerek "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Zafer Partisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Soylu için, "Sadece geçmişi değil, hâlihazır ilişkileri de şaibelerle ve karanlık ilişkiler ağı ile dolu bir kişiliğin bu görevde kalması güzel Türkiye’miz için züldür, zillettir" denilen açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Atanmış haddini bilmezi bir dakika bile görevde tutmamak en hayırlısı" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Taksim'in, Beyoğlu’nun, Ayasofya’nın orta yerinde çekilmiş görüntüleri 'Bunlar Türkiye kareleri değil, başka ülke' diyecek bir karakter sergilemekten çekinmeyen bu adamı Sayın Erdoğan, derhal yanından uzaklaştırmalıdır" denildi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklama şöyle: