Ankara'nın 'gezgin köpeği' Barış, EGO otobüsleri ile seyahat ediyor
Ankara'nın Sincan ilçesinde Barış isimli köpek belediye otobüs şoförlerinin ve yolcuların sevgilisi haline geldi. Hergün Yenikent Ortapınar TOKİ'den belediye otobüsüne binen Barış, Sincan merkeze geliyor.
Burada yemek yiyen akıllı köpek Barış daha sonra yine bir otobüse binerek Yenikent Ortapınar TOKİ'ye dönüyor.
Belediye otobüsü şoförleri Barış ismini verdikleri misafir yolcularına oldukça alışmışlar.
"Kimseye zararı yok, Ortapınar TOKİ'den biner İlksan TOKİ'de iner, burada karnını doyurur, tekrar otobüse biner döner" diyen otobüs şoförleri yolcularından da Barış ile seyahat etmekten mutlu olduklarını söylediler.
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