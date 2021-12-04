Ankara'nın 'gezgin köpeği' Barış, EGO otobüsleri ile seyahat ediyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde Barış isimli köpek belediye otobüs şoförlerinin ve yolcuların sevgilisi haline geldi. Hergün Yenikent Ortapınar TOKİ'den belediye otobüsüne binen Barış, Sincan merkeze geliyor.

Burada yemek yiyen akıllı köpek Barış daha sonra yine bir otobüse binerek Yenikent Ortapınar TOKİ'ye dönüyor.