Boji'ye kurulan kumpasa tepkiler gecikmedi: "Bir köpeğe bile suç atacak kadar kötü olmak..."
Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi.
Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ
Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından, aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boji'ye kurulan kumpasa tepki gösterdi. Twitter'da "Bir köpeğe bile tuzak kuracak kadar kötüsünüz", "Dünya tarihinde ilk kez bir köpeğe iftira atıldı" gibi yorumlar yapıldı.
İşte söz konusu olaya sosyal medya kullanıcılarının tepkileri...
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