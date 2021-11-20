Boji'ye kurulan kumpasa tepkiler gecikmedi: "Bir köpeğe bile suç atacak kadar kötü olmak..."

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:25
<p>Sosyal medyada bir kişinin yaptığı “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” paylaşımı gündem olmuştu.</p><p>Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun söz konusu iddialara cevap verdi.</p>

Sosyal medyada bir kişinin yaptığı “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” paylaşımı gündem olmuştu.

Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun söz konusu iddialara cevap verdi.

<p>Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, <em><strong>“Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz”</strong></em> diye tepki gösterdi.&nbsp;</p><p>Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun <em>"Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin"</em> dedi.</p>

Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi. 

Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" dedi.

<p><strong>SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ</strong></p><p>Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından, aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boji'ye kurulan kumpasa tepki gösterdi. Twitter'da <em>"Bir köpeğe bile tuzak kuracak kadar kötüsünüz"</em>, <em>"Dünya tarihinde ilk kez bir köpeğe iftira atıldı"</em> gibi yorumlar yapıldı.</p><p><strong>İşte söz konusu olaya sosyal medya kullanıcılarının tepkileri...</strong></p>

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından, aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boji'ye kurulan kumpasa tepki gösterdi. Twitter'da "Bir köpeğe bile tuzak kuracak kadar kötüsünüz", "Dünya tarihinde ilk kez bir köpeğe iftira atıldı" gibi yorumlar yapıldı.

İşte söz konusu olaya sosyal medya kullanıcılarının tepkileri...

<p>Can Gürses'in paylaşımı.</p>

Can Gürses'in paylaşımı.

<p>Metin Uca'nın paylaşımı.</p>

Metin Uca'nın paylaşımı.

<p>'pqueen' adlı kullanıcının paylaşımı.</p>

'pqueen' adlı kullanıcının paylaşımı.

<p>Yekta Kopan'ın paylaşımı.</p>

Yekta Kopan'ın paylaşımı.

<p>PuCCa isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

PuCCa isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Levent' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Levent' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Mühendisyen' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Mühendisyen' isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>'Önder Şeren' isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

'Önder Şeren' isimli kullanıcının paylaşımı.


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