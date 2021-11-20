Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi.

Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" dedi.