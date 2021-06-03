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MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' araştırmasında, katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" sorusunu yöneltti.



Sencar, yaptıkları bu son anketi, "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" notuyla paylaştı.