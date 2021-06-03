Sedat Peker'den yeni paylaşım
Sedat Peker paylaşımlarına erişim engeli getirildiğine dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Sedat Peker bazı sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildiğine dair iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, paylaşımlarına herhangi bir erişim engeli getirilmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
“Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarıma herhangi bir erişim engelleme kararı bulunmamaktadır. Ayrıca da Telegram’dan kesinlikle yayın yapmayacağım. Derin Mehmet’in adamları yine faaliyette kardeşlerim. Etlerini parça parça koparacağım. (mecazi anlamda) Çok eğleneceğiz çok!”
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