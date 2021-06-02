Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
Sedat Peker'in, bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.
Türkiye, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in öne sürdüğü iddiaları tartışıyor.
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan Peker'in, bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.
Engel kararını bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu tweetler ve YouTube videoları hakkında yaptığı 18 Mayıs 2021 tarihli başvuru Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiş. O kararın gerekçesi bilinmemekle birlikte, Komutanlığın itirazı Ankara 6. SCH tarafından kabul edilmiş” ifadelerini kullandı.
Erişime engellenen içeriklerde, AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Elazığ’da Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgisi olduğu iddiası yer almıştı.
Sedat Peker'in bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile "kişilik haklarının ihlali" gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engellenmiş. https://t.co/AH108UYVs8— Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 2, 2021
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