Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

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AKP'NİN AZALAN OYLARI NEREYE GİDİYOR?
DEVA Partisi'ndeki yükselişe dikkat çeken Kulat, "AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı" dedi.
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