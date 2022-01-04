Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 13:03
Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Kulat, AKP’deki oy kaybının sürdüğünü açıkladı.

Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, dolardaki hızlı yükselişin ardından 20 Aralık gecesinin ertesi günü yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

SON ANKET SONUCU BELLİ OLDU

Kulat, şirketinin 20-27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anketi açıkladı.

Anket, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdi. 

Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

Katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AKP yüzde 30.4,  CHP yüzde 22.1,  İYİ Parti yüzde 14.2,  HDP yüzde 8.7,  MHP yüzde 7.1,  DEVA Partisi yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.

Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a seçmenden kötü haber!

AKP'NİN AZALAN OYLARI NEREYE GİDİYOR?

DEVA Partisi'ndeki yükselişe dikkat çeken Kulat, "AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı" dedi.


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