WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:19
WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ses getirecek yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp, sesli mesaj dinleyen kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

WhatsApp dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Meta çatısı altındaki şirket, gün geçtikçe yeni özellikler de kazanıyor. 

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

WhatsApp, son zamanlarda ise sesli mesajlar için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden birini ise halihazırda bazı beta kullanıcıları test ediyor.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

WHATSAPP'IN YENİ SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ GÖRÜNDÜ

WhatsApp'ın yeni sesli mesaj özelliği, "yazamıyorum sesli mesaj at" deyip de iletişimi sesli mesaj yoluyla sağlamak isteyenlerin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

Çünkü bu özellik sayesinde bir sesli mesajı dinlemeye başladığınızda ve sohbet listenize geri döndüğünüzde sesli mesajı dinlemeye devam edebileceksiniz. 

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

Yani sohbetten çıktığınızda veya farklı bir sohbeti açtığınızda dinlediğiniz sesli mesaj kapatılmayacak.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Sesli mesajlarda değişiklik

WHATSAPP TEST EDİYOR

WABetaInfo'nun aktardığına göre; bu özellik bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. Gelecekteki bir güncelleme ile özelliğin herkes tarafından kullanılabilir olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Global


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