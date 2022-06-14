Araştırma: Kirlilik, bebeklerin cinsiyetini etkileyebilir
YÜZDE 3’E KADAR CİNSİYET ÜZERİNDE ETKİLİ
Çalışmanın bulgularında cıva kirliliği ve endüstriyel tesislere yakınlık gibi bebeğin cinsiyeti üzerinde en önemli etkiye sahip olan faktörlerin, cinsiyet oranını yüzde üçe kadar değiştirdiği aktarıldı.
Bilim insanları bu durumu 1 milyonluk bir nüfusta, bir cinsiyetin diğerinden 60 bin daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
YOKSULLUK, SUÇ ORANI, İŞSİZLİK VE HAVA SICAKLIĞI DA ETKİLİ
Bebeklerin cinsiyetlerinde kirliliğin yanı sıra, ebeveynlerin stres düzeyleri, bölgedeki yoksulluk, suç oranı, işsizlik ve hava sıcaklıklarının etkili olduğunun altı çizildi.
PLOS Biyoloji dergisinde yayımlanan çalışmada, sekiz yıldan uzun bir süre Kuzey Amerika nüfusu ve 30 yılı aşkın bir süre İsveç halkı incelenirken, verilerin son derece kapsamlı olduğu bildirildi.
KİRLİLİK BİR BEBEĞİN CİNSİYETİNİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?
Bebeklerin doğumdaki cinsiyet oranı (SRB), embriyoların tam olarak gebe kalma sırasında belirleniyor.
Bununla birlikte bilim insanları, hormonal faktörlerin hamilelik sırasında farklı koşullarda her iki cinsiyetten daha fazla embriyoyu sonlandırabileceği ve bu durum cinsiyet oranlarını etkileyebiliyor.
Söz konusu araştırmada ise hem hava hem de su kaynaklı kirleticilerin de SRB'yi etkilediğini gösterdi.
Hava kirleticilerinden demir, kurşun, cıva, karbonmonoksit, alüminyum ve poliklorlu bifeniller bebek cinsiyetlerini etkilerken, su kirleticilerinden ise krom ve arseniğin önemli rol oynadığı vurgulandı.
Araştırma ile ilgili konuşan Chicago Üniversitesi'nde baş araştırmacı Andrey Rzhetsky, "Cinsiyet oranı ve doğumla ilgili pek çok efsane var, ancak araştırmaya başladığınızda, gerçek veriler üzerinde test edilen her şeyin nispeten küçük örnekler üzerinde yapıldığı ve bazı ifadelerin hiçbir şekilde gözlemlere dayanmadığı ortaya çıkıyor” dedi.
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