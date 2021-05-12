<p>Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalında yayınlanan bir videoya konuk olarak katıldı. Eşinin, "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna cevap veren&nbsp; Turan, "Bazen adamı çürütürsün" dedi.</p>
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalında yayınlanan bir videoya konuk olarak katıldı. Eşinin, "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna cevap veren  Turan, "Bazen adamı çürütürsün" dedi.

<p>Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Son videosunda eşi Arda Turan'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu.</p>
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Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Son videosunda eşi Arda Turan'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu.

<p><strong>AĞZIMDAN MANŞET ALMAYA ÇALIŞIYORSUN</strong></p><p>Kalabalık aile sevdiğini ve geleneklerine bağlı olduğunu söyleyen Arda Turan, evliliklerinde eşinin ve kendisinin eğlenceli olduklarını ve bu yüzden mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi. Galatasaraylı futbolcu, eşinin "Şımarık biri misin?" sorusuna "Sonradan olmadım ama en baştan beri gelen bir şımarıklık var. Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun"&nbsp; dedi.</p>
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AĞZIMDAN MANŞET ALMAYA ÇALIŞIYORSUN

Kalabalık aile sevdiğini ve geleneklerine bağlı olduğunu söyleyen Arda Turan, evliliklerinde eşinin ve kendisinin eğlenceli olduklarını ve bu yüzden mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi. Galatasaraylı futbolcu, eşinin "Şımarık biri misin?" sorusuna "Sonradan olmadım ama en baştan beri gelen bir şımarıklık var. Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun"  dedi.

<p><strong>"BAZEN ADAMI ÇÜRÜTÜRSÜN"</strong></p><p>Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna da cevap veren Arda Turan, "Yok ya sana niye sinir olacağım. Allah versin be karıcığım. Bazen adamı çürütürsün. İyi olduğun şeyler çok iyi ama sen bir şeye takılma" ifadelerini kullandı.</p>
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"BAZEN ADAMI ÇÜRÜTÜRSÜN"

Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna da cevap veren Arda Turan, "Yok ya sana niye sinir olacağım. Allah versin be karıcığım. Bazen adamı çürütürsün. İyi olduğun şeyler çok iyi ama sen bir şeye takılma" ifadelerini kullandı.

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