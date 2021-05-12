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AĞZIMDAN MANŞET ALMAYA ÇALIŞIYORSUN

Kalabalık aile sevdiğini ve geleneklerine bağlı olduğunu söyleyen Arda Turan, evliliklerinde eşinin ve kendisinin eğlenceli olduklarını ve bu yüzden mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi. Galatasaraylı futbolcu, eşinin "Şımarık biri misin?" sorusuna "Sonradan olmadım ama en baştan beri gelen bir şımarıklık var. Sen de gazeteciler gibi ağzımdan manşet almaya çalışıyorsun" dedi.