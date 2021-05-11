Arda Turan "Fatih hoca 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi"
Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan, Denizlispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Arda Turan'ın açıkalamalar...
"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık.
Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak.
Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz.,"
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