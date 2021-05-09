Arda Turan: "Benim evimde değil!"

Beşiktaş'ı derbi maçta 3-1'lik skorla geçen Galatasaray'da kaptan Arda Turan, galibiyeti sosyal medya yaptığı paylaşımla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2021 Pazar, 00:09
Arda Turan:
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Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan, galibiyeti sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medyada "Benim evimde değil" açıklamasıyla paylaşarak ezeli rakipleri Beşiktaş'a göndermede bulundu.


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