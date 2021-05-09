Arda Turan: "Benim evimde değil!"

09 Mayıs 2021 Pazar, 00:09

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan, galibiyeti sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medyada "Benim evimde değil" açıklamasıyla paylaşarak ezeli rakipleri Beşiktaş'a göndermede bulundu.