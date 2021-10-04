ORC anketinde büyükşehirler şoku: Cumhur İttifakı çakıldı

Öte yandan bir diğer büyükşehir Ankara'da da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü sonucu ortaya çıktı. AKP'nin 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7 oy oranına sahip olduğu görüldü. CHP ve İYİ Parti'nin ise oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikakt çekildi.

Diğer büyük şehirlerde ise sonuçlar şöyle: