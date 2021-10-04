ORC anketinde büyükşehirler şoku: Cumhur İttifakı çakıldı

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:45
<p>ORC Araştırma'nın, Milletvekili genel seçimi seçmen eğilimleri araştırması yayımlandı. Araştırma, 13-29 Eylül tarihleri arasında yedi büyükşehirde gerçekleştirildi.</p>

ORC Araştırma'nın, Milletvekili genel seçimi seçmen eğilimleri araştırması yayımlandı. Araştırma, 13-29 Eylül tarihleri arasında yedi büyükşehirde gerçekleştirildi.

<p>Araştırmada, İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya şehirlerindeki seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>

Araştırmada, İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya şehirlerindeki seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>24 Haziran 2018 seçimlerinedeki sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, İstanbul'da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü.</p>

24 Haziran 2018 seçimlerinedeki sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, İstanbul'da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü.

<p>Anket sonucunda İstanbul'da CHP'nin yüzde 28,5 ve İYİ Parti'nin yüzde 10,1 oy oranına sahip olduğu belirtildi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da düşüşte, Millet İttifakı'nın ise yükselişte olduğu görüldü.</p>

Anket sonucunda İstanbul'da CHP'nin yüzde 28,5 ve İYİ Parti'nin yüzde 10,1 oy oranına sahip olduğu belirtildi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da düşüşte, Millet İttifakı'nın ise yükselişte olduğu görüldü.

<p>Öte yandan bir diğer büyükşehir Ankara'da da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü sonucu ortaya çıktı. AKP'nin 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7 oy oranına sahip olduğu görüldü. CHP ve İYİ Parti'nin ise oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikakt çekildi.</p><p><strong>Diğer büyük şehirlerde ise sonuçlar şöyle:</strong></p>

Öte yandan bir diğer büyükşehir Ankara'da da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü sonucu ortaya çıktı. AKP'nin 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7 oy oranına sahip olduğu görüldü. CHP ve İYİ Parti'nin ise oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikakt çekildi.

Diğer büyük şehirlerde ise sonuçlar şöyle:

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