ORC anketinde büyükşehirler şoku: Cumhur İttifakı çakıldı
Öte yandan bir diğer büyükşehir Ankara'da da AKP ve MHP'nin oylarının düştüğü sonucu ortaya çıktı. AKP'nin 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7 oy oranına sahip olduğu görüldü. CHP ve İYİ Parti'nin ise oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikakt çekildi.
Diğer büyük şehirlerde ise sonuçlar şöyle:
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