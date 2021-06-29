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Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinmekte. İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.

