<p>Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından takım kaptanı Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak "Ankara" notu düştü.&nbsp;<br></p>
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Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından takım kaptanı Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak "Ankara" notu düştü. 

<p>Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinmekte. İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.&nbsp;<br></p>
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Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinmekte. İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek. 

<p>Messi'ye takılan "keçi" lakabı, Arjantin Futbol Federasyonu'nun yaptığı "Ankara" paylaşımının ardından akıllara "Ankara keçisi" geldi.</p>
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Messi'ye takılan "keçi" lakabı, Arjantin Futbol Federasyonu'nun yaptığı "Ankara" paylaşımının ardından akıllara "Ankara keçisi" geldi.

<p>Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.</p>
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Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.

<p>Bununla beraber bu paylaşımı, 11 sene önce Messi, Barcelona formasıyla sahaya çıktığında spikerin Messi'nin adını telaffuz ederken "Ankara Messi" ifadesini kullanmasına bağlayan taraftarlar da var.&nbsp;<br></p>
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Bununla beraber bu paylaşımı, 11 sene önce Messi, Barcelona formasıyla sahaya çıktığında spikerin Messi'nin adını telaffuz ederken "Ankara Messi" ifadesini kullanmasına bağlayan taraftarlar da var. 

<p>Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.</p>
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Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.

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