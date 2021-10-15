Arjantin'in yıldızı Messi, sosyal medyada isyan etti

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 14:53
<p>Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde evinde Peru'yu, Lautaro Martinez'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.</p>

Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde evinde Peru'yu, Lautaro Martinez'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

<p>Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi, hakem Wilton Sampaio'nun bilerek tartışmalı kararlar verdiğini iddia etti ve Brezilyalıyı suçladı.</p>

Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi, hakem Wilton Sampaio'nun bilerek tartışmalı kararlar verdiğini iddia etti ve Brezilyalıyı suçladı.

<p>Karşılaşmanın ardından Instagram'dan bir gönderi paylaşan Lionel Messi, şunları yazdı:</p>

Karşılaşmanın ardından Instagram'dan bir gönderi paylaşan Lionel Messi, şunları yazdı:

<p>"Oynaması çok zor bir maçtı. Çok rüzgar vardı ve derin savunma yaptılar. Bize çok az boşluk verdiler. Hakem sanki bazı kararları bilerek yapıyormuş gibi yapıyor. Ama neyse, önemli olan üç puandı ve hedefimize yaklaştık."</p>

"Oynaması çok zor bir maçtı. Çok rüzgar vardı ve derin savunma yaptılar. Bize çok az boşluk verdiler. Hakem sanki bazı kararları bilerek yapıyormuş gibi yapıyor. Ama neyse, önemli olan üç puandı ve hedefimize yaklaştık."

<p>Arjantin'in Peru ile yaptığı maçı yöneten hakem Sampaio, Messi ve arkadaşlarının maçında 5. kez düdük çaldı. Sampaio'nun yönettiği beş maçta, Arjantin hiç kaybetmedi.</p><p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"></span><br></p>

Arjantin'in Peru ile yaptığı maçı yöneten hakem Sampaio, Messi ve arkadaşlarının maçında 5. kez düdük çaldı. Sampaio'nun yönettiği beş maçta, Arjantin hiç kaybetmedi.


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