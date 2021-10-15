Filenin Sultanları canlı yayında tuttukları takımı açıkladılar

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 14:01
<p>A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, Zehra Güneş ve Meryem Boz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldular.&nbsp;</p>

A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, Zehra Güneş ve Meryem Boz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldular. 

<p>Filenin Sultanları, gelen soru üzerine destekledikleri takımı da açıkladılar.</p>

Filenin Sultanları, gelen soru üzerine destekledikleri takımı da açıkladılar.

<p>Milli voleybolcular, Candaş Tolga Işık'ın 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusuna şu yanıtları verdi:</p>

Milli voleybolcular, Candaş Tolga Işık'ın 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusuna şu yanıtları verdi:

<p>Meryem Boz: Ben şehrimin takımı Eskişehirspor'u destekliyorum.</p>

Meryem Boz: Ben şehrimin takımı Eskişehirspor'u destekliyorum.

<p>Hande Baladın: Ailem Beşiktaş'ı destekliyor.</p>

Hande Baladın: Ailem Beşiktaş'ı destekliyor.

<p>Zehra Güneş: Futbola pek ilgim yok.</p>

Zehra Güneş: Futbola pek ilgim yok.

<p>A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.</p>

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

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