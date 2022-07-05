Son seçim anketine göre artık birinci parti değil: AKP’nin kemikleşmiş oyları eriyor!

"Kendi oy verme davranışınız bir yana önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa sizce seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?" sorusu sorulduğunda yüzde 38,6 oranında "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verilirken, yüzde 35 oranında ise "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" denildi. Yüzde 26,4 oranında ise "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verildi.