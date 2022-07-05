Son seçim anketine göre artık birinci parti değil: AKP’nin kemikleşmiş oyları eriyor!

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 11:06
<p>Yöneylem Araştırma’nın Haziran 2022 anketinde <strong>AKP’nin birinci parti çıkamadığı görüldü.</strong> Ankette ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tüm adayların önde olduğu dikkat çekti.</p>

Yöneylem Araştırma’nın Haziran 2022 anketinde AKP’nin birinci parti çıkamadığı görüldü. Ankette ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tüm adayların önde olduğu dikkat çekti.

<p>Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında <strong>AKP</strong>'nin yüzde 22,5 ile <strong>ikinci parti</strong> olarak yer aldığı görüldü.</p> <p>Yüzde 23 oyla <strong>CHP</strong> birinci parti oldu. <strong>İYİ Parti</strong> yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, onu<strong> HDP</strong> yüzde 8,7 ile takip etti. <strong>MHP</strong>'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görüldü.</p>

Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AKP'nin yüzde 22,5 ile ikinci parti olarak yer aldığı görüldü.

Yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, onu HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görüldü.

<p>Ankette yer alan "<strong>Hangi ittifaka oy verirsiniz</strong>" sorusuna yüzde 39,8 Millet İttifakı, yüzde 33,3 ise "<strong>Cumhur İttifakı</strong>" yanıtı verildi.</p>

Ankette yer alan "Hangi ittifaka oy verirsiniz" sorusuna yüzde 39,8 Millet İttifakı, yüzde 33,3 ise "Cumhur İttifakı" yanıtı verildi.

<p>"<strong>Türkiye nasıl yönetilmektedir?</strong>" sorusu sorulduğunda, yüzde 64,2 gibi büyük bir oranda "<strong>kötü yönetilmektedir</strong>" yanıtı verildi. </p>

"Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusu sorulduğunda, yüzde 64,2 gibi büyük bir oranda "kötü yönetilmektedir" yanıtı verildi. 

<p>Ankete göre, yüzde 64,2 oranıyla seçmenler, parlamenter sistemine geri dönmek istediğini belirtti. Bu oranı takiben yüzde 27,7 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dedi. </p>

Ankete göre, yüzde 64,2 oranıyla seçmenler, parlamenter sistemine geri dönmek istediğini belirtti. Bu oranı takiben yüzde 27,7 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dedi. 

<p>"<strong>Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?</strong>" sorusu sorulduğunda, yüzde 58,0 oranında "<strong>asla oy vermem</strong>"; yüzde 28,5 oranında "<strong>kesinlikle oy veririm</strong>" denildi. </p> <p>Yüzde 12,6 oranında "<strong>kararsızım</strong>" derken, yüzde 0,9 "<strong>oy kullanmam</strong>" dedi.</p>

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusu sorulduğunda, yüzde 58,0 oranında "asla oy vermem"; yüzde 28,5 oranında "kesinlikle oy veririm" denildi. 

Yüzde 12,6 oranında "kararsızım" derken, yüzde 0,9 "oy kullanmam" dedi.

<p>Ankete katılan kişiler, "<strong>Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?</strong>" sorusu sorulduğunda yüzde 54,2 oranında "<strong>muhalefet adayı</strong>" cevabını verirken onu yüzde 30,9 oranında "<strong>Erdoğan</strong>" yanıtı takip etti.</p> <p>Aynı soruya yüzde 9,5 "<strong>kararsızım</strong>"; yüzde 5,0 "<strong>oy kullanmam</strong>" ve yüzde 0,4 "<strong>cevap yok</strong>" yanıtı verildi. </p>

Ankete katılan kişiler, "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" sorusu sorulduğunda yüzde 54,2 oranında "muhalefet adayı" cevabını verirken onu yüzde 30,9 oranında "Erdoğan" yanıtı takip etti.

Aynı soruya yüzde 9,5 "kararsızım"; yüzde 5,0 "oy kullanmam" ve yüzde 0,4 "cevap yok" yanıtı verildi. 

<p>Katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi tercih edecekleri sorusu yöneltildi.</p> <p><strong>Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu</strong>'na ilişkin soruda Kılıçdaroğlu yüzde 46,6, Erdoğan ise yüzde 37.5 seviyesinde seyretti. <strong>Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan</strong>'a dair tercihlerde ise İmamoğlu yüzde 51,8 oranını bulurken Erdoğan yüzde 37,2 düzeyinde kaldı.</p> <p>Son olarak <strong>Erdoğan ve Mansur Yavaş</strong>'ın sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 59,2'si Yavaş'a oy veririm derken katılımcıların yalnızca yüzde 31,1'i Erdoğan yanıtını verdi.</p>

Katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi tercih edecekleri sorusu yöneltildi.

Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin soruda Kılıçdaroğlu yüzde 46,6, Erdoğan ise yüzde 37.5 seviyesinde seyretti. Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'a dair tercihlerde ise İmamoğlu yüzde 51,8 oranını bulurken Erdoğan yüzde 37,2 düzeyinde kaldı.

Son olarak Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 59,2'si Yavaş'a oy veririm derken katılımcıların yalnızca yüzde 31,1'i Erdoğan yanıtını verdi.

<p>"<strong>Kendi oy verme davranışınız bir yana önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa sizce seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?</strong>" sorusu sorulduğunda yüzde 38,6 oranında "<strong>Her durumda muhalefetin adayı kazanır</strong>" yanıtı verilirken, yüzde 35 oranında ise "<strong>Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır</strong>" denildi. Yüzde 26,4 oranında ise "<strong>Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır</strong>" yanıtı verildi. </p>

"Kendi oy verme davranışınız bir yana önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa sizce seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?" sorusu sorulduğunda yüzde 38,6 oranında "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verilirken, yüzde 35 oranında ise "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" denildi. Yüzde 26,4 oranında ise "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verildi. 

<p>Ankette gündemdeki sorunlara ilişkin sorularda yöneltildi.</p> <p>"<strong>Ekonomik kriz ve kaygılar</strong>" başlığıyla "<strong>Borçlarımı ödeyememekten korkuyorum</strong>" sorusuna da yanıt olarak yüzde 56,7 oranında "<strong>tamamen katılıyorum</strong>"; yüzde 14,5 oranında ise "<strong>katılıyorum</strong>" denildi.</p>

Ankette gündemdeki sorunlara ilişkin sorularda yöneltildi.

"Ekonomik kriz ve kaygılar" başlığıyla "Borçlarımı ödeyememekten korkuyorum" sorusuna da yanıt olarak yüzde 56,7 oranında "tamamen katılıyorum"; yüzde 14,5 oranında ise "katılıyorum" denildi.

<p>"<strong>Kendimin ya da ailemden birinin eğitim alamamasından korkuyorum</strong>" sorusuna ilişkin olarak yüzde 45,5 oranında '<strong>Katılıyorum</strong>' denilirken; yüzde 21,4 oranında ise '<strong>Hiç katılmıyorum</strong>' denildi.</p>

"Kendimin ya da ailemden birinin eğitim alamamasından korkuyorum" sorusuna ilişkin olarak yüzde 45,5 oranında 'Katılıyorum' denilirken; yüzde 21,4 oranında ise 'Hiç katılmıyorum' denildi.

<p>"<strong>Asgari ihtiyaçlarımı karşılayamamaktan korkuyorum</strong>" sorusuna seçmenler, yüzde 50,1 oranında '<strong>tamamen katılıyorum</strong>' cevabını verdiler.</p> <p>Onu takiben yüzde 17,8 "<strong>katılıyorum</strong>", yüzde 15,3 oranında ise "<strong>hiç katılmıyorum</strong>" denildi.</p>

"Asgari ihtiyaçlarımı karşılayamamaktan korkuyorum" sorusuna seçmenler, yüzde 50,1 oranında 'tamamen katılıyorum' cevabını verdiler.

Onu takiben yüzde 17,8 "katılıyorum", yüzde 15,3 oranında ise "hiç katılmıyorum" denildi.

<p>Ankette yer alan "<strong>İşimi kaybetmekten korkuyorum</strong>" sorusuna "<strong>tamamen katılıyorum</strong>" diyenlerin oranı yüzde 42,5 seviyesinde seyretmiştir. </p> <p>Soruya yüzde 18 "<strong>Hiç katılmıyorum</strong>" yanıtı verilirken, yüzde 16,5 oranında "<strong>İşsizim / emekliyim</strong>" demiştir.</p>

Ankette yer alan "İşimi kaybetmekten korkuyorum" sorusuna "tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 42,5 seviyesinde seyretmiştir. 

Soruya yüzde 18 "Hiç katılmıyorum" yanıtı verilirken, yüzde 16,5 oranında "İşsizim / emekliyim" demiştir.

<p>"<strong>Sağlık harcamalarımı karşılayamamaktan korkuyorum</strong>" sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde yarısı "<strong>katılıyorum</strong>" demiştir. </p> <p>Soruya cevap veren kişilerden yüzde 18,1'i "<strong>hiç katılmıyorum</strong>" derken onu yüzde 15,1 oranıyla "<strong>katılıyorum</strong>" cevabı takip etmiştir.</p>

"Sağlık harcamalarımı karşılayamamaktan korkuyorum" sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde yarısı "katılıyorum" demiştir. 

Soruya cevap veren kişilerden yüzde 18,1'i "hiç katılmıyorum" derken onu yüzde 15,1 oranıyla "katılıyorum" cevabı takip etmiştir.

<p>"<strong>Sahip olduklarımı, hayat standardımı kaybetmekten korkuyorum" sorusuna cevap veren kişilerden yüzde 57,2'si "tamamen katılıyorum</strong>" yanıtını vermiştir. </p> <p>Anket sorusuna yüzde 15,8 "<strong>katılıyorum</strong>" derken yüzde 12,9 oranıyla "<strong>hiç katılmıyorum</strong>" denildi.</p>

"Sahip olduklarımı, hayat standardımı kaybetmekten korkuyorum" sorusuna cevap veren kişilerden yüzde 57,2'si "tamamen katılıyorum" yanıtını vermiştir. 

Anket sorusuna yüzde 15,8 "katılıyorum" derken yüzde 12,9 oranıyla "hiç katılmıyorum" denildi.

<p>Sorunların nedeninin "<strong>ekonomi politikalarında yapılan yanlışlar</strong>" olduğuna "<strong>tamamen katılan</strong>" katılımcı oranı yüzde 59,1 olarak belirlenmiştir.</p> <p>Yüzde 15,1 oranında kişi "<strong>katılıyorum</strong>" derken, yüzde 9,7 oranında "<strong>hiç katılmıyorum</strong>" cevabı verildi.</p>

Sorunların nedeninin "ekonomi politikalarında yapılan yanlışlar" olduğuna "tamamen katılan" katılımcı oranı yüzde 59,1 olarak belirlenmiştir.

Yüzde 15,1 oranında kişi "katılıyorum" derken, yüzde 9,7 oranında "hiç katılmıyorum" cevabı verildi.

<p>Ekonomik sorunlarının nedeninin "<strong>dış güçler</strong>" olduğunu belirten katılımcı oranı toplamda yüzde 34,3 seviyesinde seyretmiştir.</p> <p>Sorunların dış güçlerden kaynaklı olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 52,9 seviyesindedir.</p>

Ekonomik sorunlarının nedeninin "dış güçler" olduğunu belirten katılımcı oranı toplamda yüzde 34,3 seviyesinde seyretmiştir.

Sorunların dış güçlerden kaynaklı olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 52,9 seviyesindedir.

<p><strong>"Ekonomik sorunların nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olup olmadığına"</strong> ilişkin soruya katılımcıların yüzde 44,9'u tamamen katıldığını, yüzde 11,7'lik bir kesim ise katıldığı yönünde görüş belirtmiştir. Katılımcıların yalnızca yüzde 21,1'i ise hiç katılmıyorum yanıtı vermiştir. Katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 9.9 seviyesinde kalmıştır.</p>

"Ekonomik sorunların nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olup olmadığına" ilişkin soruya katılımcıların yüzde 44,9'u tamamen katıldığını, yüzde 11,7'lik bir kesim ise katıldığı yönünde görüş belirtmiştir. Katılımcıların yalnızca yüzde 21,1'i ise hiç katılmıyorum yanıtı vermiştir. Katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 9.9 seviyesinde kalmıştır.

<p>"<strong>Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır</strong>" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 57,2'si "<strong>tamamen katılıyorum</strong>", yüzde 14,1'i ise "<strong>katılıyorum"</strong> yanıtını vermiştir.</p> <p>"<strong>Hiç katılmıyorum</strong>" ve "<strong>katılmıyorum</strong>" diyenlerin toplamı ise yalnızca 18,2 seviyesinde kalmıştır.</p>

"Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 57,2'si "tamamen katılıyorum", yüzde 14,1'i ise "katılıyorum" yanıtını vermiştir.

"Hiç katılmıyorum" ve "katılmıyorum" diyenlerin toplamı ise yalnızca 18,2 seviyesinde kalmıştır.

<p>Katılımcılara sorulan "<strong>İktidar değişirse ekonomi toparlar mı?</strong>" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 41,7'si "<strong>toparlamaz</strong>", yüzde 30.8'i ise "<strong>toparlar</strong>" yanıtını vermiştir.</p> <p>Katılımcıların yüzde 21,8 ise "<strong>tam toparlamasa da daha iyi olur</strong>" şeklinde yanıt vermiştir.</p>

Katılımcılara sorulan "İktidar değişirse ekonomi toparlar mı?" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 41,7'si "toparlamaz", yüzde 30.8'i ise "toparlar" yanıtını vermiştir.

Katılımcıların yüzde 21,8 ise "tam toparlamasa da daha iyi olur" şeklinde yanıt vermiştir.

<p>Katılımcıların yüzde 74,3 ile ekonomik kriz ve üretimsizliği ülkedeki en önemli sorun olarak görürken, enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 40,7 ile en önemli sorunlar arasında yer almıştır.</p> <p>Ekonomi ve enflasyonun ardından adaletsizlik yüzde 12,1 düzeyinde seyrederken onu yüzde 9,8 ile işsizlik takip etmiştir.</p>

Katılımcıların yüzde 74,3 ile ekonomik kriz ve üretimsizliği ülkedeki en önemli sorun olarak görürken, enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 40,7 ile en önemli sorunlar arasında yer almıştır.

Ekonomi ve enflasyonun ardından adaletsizlik yüzde 12,1 düzeyinde seyrederken onu yüzde 9,8 ile işsizlik takip etmiştir.

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