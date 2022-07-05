Son seçim anketine göre artık birinci parti değil: AKP’nin kemikleşmiş oyları eriyor!
Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AKP'nin yüzde 22,5 ile ikinci parti olarak yer aldığı görüldü.
Yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, onu HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görüldü.
Ankete katılan kişiler, "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" sorusu sorulduğunda yüzde 54,2 oranında "muhalefet adayı" cevabını verirken onu yüzde 30,9 oranında "Erdoğan" yanıtı takip etti.
Aynı soruya yüzde 9,5 "kararsızım"; yüzde 5,0 "oy kullanmam" ve yüzde 0,4 "cevap yok" yanıtı verildi.
Katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi tercih edecekleri sorusu yöneltildi.
Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin soruda Kılıçdaroğlu yüzde 46,6, Erdoğan ise yüzde 37.5 seviyesinde seyretti. Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'a dair tercihlerde ise İmamoğlu yüzde 51,8 oranını bulurken Erdoğan yüzde 37,2 düzeyinde kaldı.
Son olarak Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 59,2'si Yavaş'a oy veririm derken katılımcıların yalnızca yüzde 31,1'i Erdoğan yanıtını verdi.
"Kendi oy verme davranışınız bir yana önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa sizce seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?" sorusu sorulduğunda yüzde 38,6 oranında "Her durumda muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verilirken, yüzde 35 oranında ise "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır" denildi. Yüzde 26,4 oranında ise "Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" yanıtı verildi.
"Ekonomik sorunların nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olup olmadığına" ilişkin soruya katılımcıların yüzde 44,9'u tamamen katıldığını, yüzde 11,7'lik bir kesim ise katıldığı yönünde görüş belirtmiştir. Katılımcıların yalnızca yüzde 21,1'i ise hiç katılmıyorum yanıtı vermiştir. Katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 9.9 seviyesinde kalmıştır.
"Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 57,2'si "tamamen katılıyorum", yüzde 14,1'i ise "katılıyorum" yanıtını vermiştir.
"Hiç katılmıyorum" ve "katılmıyorum" diyenlerin toplamı ise yalnızca 18,2 seviyesinde kalmıştır.
Katılımcıların yüzde 74,3 ile ekonomik kriz ve üretimsizliği ülkedeki en önemli sorun olarak görürken, enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 40,7 ile en önemli sorunlar arasında yer almıştır.
Ekonomi ve enflasyonun ardından adaletsizlik yüzde 12,1 düzeyinde seyrederken onu yüzde 9,8 ile işsizlik takip etmiştir.
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