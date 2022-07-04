Son seçim anketi açıklandı: AKP birinci parti değil, sadık seçmeninden kaybediyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:08

Halk TV'de Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AKP'nin yüzde 22,5 oy oranıyla ikinci parti olarak yer aldığı görüldü. Yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görülüyor.

Anketi yorumlayan Kömürcü, "AKP'nin oyları küçük küçük, ama istikrarlı geriledi. Geçtiğimiz ay kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranının yüzde 25'e düştüğünü görmüştük. Geçtiğimiz ay olağan üstü bir durum yoktu. 'Önümüzdeki seçim AKP'nin birinci parti olmama ihtimali çok yüksek' demiştim. Bugün bunu doğrulayan bir noktaya geldik" dedi.

MUHALEFET ÖNDE

Ankette yer alan "Hangi ittifaka oy verirsiniz" sorusuna yüzde 39,8 Millet İttifakı diye yanıt verdi. Yüzde 33,3 ise Cumhur İttifakı dedi. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına yüzde 54,2 oy verilirken, Erdoğan yüzde 30,9 oy oranı alıyor. Erdoğan yeniden aday olsa sorusuna ise yüzde 58 asla oy vermem derken, yüze 28,3 Erdoğan'ın adaylığını destekliyor.