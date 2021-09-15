Fatih Terim İtalyan basınına geniş bir röportaj verdi

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:44
<p>UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Terim, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a bir röportaj verdi.<br data-mce-bogus="1"></p>

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Terim, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a bir röportaj verdi.

<p>Çok uzun süredir futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Çok uzun süredir futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.

<p>Lazio'nun bahar aylarında da kupaya devam edebileceğine dikkat çeken Terim "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya’da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa’daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa’da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Lazio'nun bahar aylarında da kupaya devam edebileceğine dikkat çeken Terim "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya’da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa’daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa’da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.

<p>Lazio kadrosundaki eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric hakkında, "Avrupa futbolunda klasik hücumcuları çok görmediğimiz bir dönemdeyiz. Vedat, birçok özelliği olan iyi bir forvet oyuncusu. Güçlü bir sol ayağı var ve pozisyon almasını biliyor, yüzünü kaleye döndüğünde iyi bir bitirici. Bir adaptasyon dönemi geçirmesi normal ki önünde Immobile gibi bir büyük oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.</p>

Lazio kadrosundaki eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric hakkında, "Avrupa futbolunda klasik hücumcuları çok görmediğimiz bir dönemdeyiz. Vedat, birçok özelliği olan iyi bir forvet oyuncusu. Güçlü bir sol ayağı var ve pozisyon almasını biliyor, yüzünü kaleye döndüğünde iyi bir bitirici. Bir adaptasyon dönemi geçirmesi normal ki önünde Immobile gibi bir büyük oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

<p>Taraftarlarına bu maçta güvendiğini belirten Fatih Terim, "Perşembe günü bizim en önemli güçlerimizden biri de tribünlerdeki taraftarlarımız olacak. Mart 2020’den bu yana onlarla ilk kez statta bir araya geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik." yorumunu yaptı.</p>

Taraftarlarına bu maçta güvendiğini belirten Fatih Terim, "Perşembe günü bizim en önemli güçlerimizden biri de tribünlerdeki taraftarlarımız olacak. Mart 2020’den bu yana onlarla ilk kez statta bir araya geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik." yorumunu yaptı.

<p>Sarri ve Mourinho karşılaştırmasına ilişkin karşılaştırmanın doğru olmadığını, iki teknik direktörün de her zaman hatırlanacak isimler olduğunu belirtti.</p>

Sarri ve Mourinho karşılaştırmasına ilişkin karşılaştırmanın doğru olmadığını, iki teknik direktörün de her zaman hatırlanacak isimler olduğunu belirtti.

<p>Seria A'daki favorisine ilişkin "İtalyan futbolunun aşığıyım. Şampiyonluk yarışındaki tüm takımların önemli antrenörleri var. Perşembe günkü rakibimiz Lazio, meslektaşım Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir ve pek çok gol atabilir. Jose, kısa süre içinde bir takım üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kariyerinin bininci resmi maçında 100 metreyi ne kadar hızlı koşabildiğini de gösterdi. Şampiyonluk mu? Juventus’un geri döneceğine inanıyorum. Sevgili arkadaşım Luciano (Spalletti), Napoli’nin de çok güçlü olduğunu ortaya koydu. Inter ve Milan, hep oradalar. Serie A, en çok şampiyonluk adayının olduğu lig." ifalerini aktardı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Seria A'daki favorisine ilişkin "İtalyan futbolunun aşığıyım. Şampiyonluk yarışındaki tüm takımların önemli antrenörleri var. Perşembe günkü rakibimiz Lazio, meslektaşım Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir ve pek çok gol atabilir. Jose, kısa süre içinde bir takım üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kariyerinin bininci resmi maçında 100 metreyi ne kadar hızlı koşabildiğini de gösterdi. Şampiyonluk mu? Juventus’un geri döneceğine inanıyorum. Sevgili arkadaşım Luciano (Spalletti), Napoli’nin de çok güçlü olduğunu ortaya koydu. Inter ve Milan, hep oradalar. Serie A, en çok şampiyonluk adayının olduğu lig." ifalerini aktardı.

<p>Galatasaray sevgisine ilişkin "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa’dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.<br></p>

Galatasaray sevgisine ilişkin "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa’dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.

<p data-mce-style="text-align: left;">Altın Top ödülü için de "Altın Top'u Jorginho'ya verirdim. Çünkü o, 2021'de her şeyi kazandı. Ama ben veriyor olsam bu ödülü, Barella’ya verirdim." dedi.</p>

Altın Top ödülü için de "Altın Top'u Jorginho'ya verirdim. Çünkü o, 2021'de her şeyi kazandı. Ama ben veriyor olsam bu ödülü, Barella’ya verirdim." dedi.

<p>İtalya’nın Avrupa Şampiyonu olmasına ilişkin Terim, "Sevgili arkadaşım Roberto (Mancini) oyun mentalitesini yansıtabilmesi sayesinde çok iyi bir takım kurdu. ‘Bu takımın iyi bir oyuncu nesli var’ sözüne ben pek inanmıyorum. Nesilleri, fırsatları, ortamı kendiniz yaratır ve hedefinize ilerlersiniz. Hak ederek kazandı." ifadelerini kullandı.</p>

İtalya’nın Avrupa Şampiyonu olmasına ilişkin Terim, "Sevgili arkadaşım Roberto (Mancini) oyun mentalitesini yansıtabilmesi sayesinde çok iyi bir takım kurdu. ‘Bu takımın iyi bir oyuncu nesli var’ sözüne ben pek inanmıyorum. Nesilleri, fırsatları, ortamı kendiniz yaratır ve hedefinize ilerlersiniz. Hak ederek kazandı." ifadelerini kullandı.

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