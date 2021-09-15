Fatih Terim İtalyan basınına geniş bir röportaj verdi

Lazio'nun bahar aylarında da kupaya devam edebileceğine dikkat çeken Terim "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya’da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa’daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa’da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.

