Atletico Madrid-Manchester City maçında gergin anlar! Saha karıştı

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 09:15
<p>Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda Manchester City’yi ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Yarı finale yükselen takım, ilk maçın 1-0’lık avantajıyla Manchester City oldu.</p>

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda Manchester City’yi ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Yarı finale yükselen takım, ilk maçın 1-0’lık avantajıyla Manchester City oldu.

<p>Karşılaşmanın son anlarında sahada başlayan ve soyunma odası koridorlarında devam eden kavga ise maça damga vurdu. İki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylar bir faul pozisyonuyla başladı.</p>

Karşılaşmanın son anlarında sahada başlayan ve soyunma odası koridorlarında devam eden kavga ise maça damga vurdu. İki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylar bir faul pozisyonuyla başladı.

<p><strong>SAVIC’IN MÜDAHALESİ İLE ORTALIK KARIŞTI</strong></p><p>Maçın bitimine birkaç dakika kala ev sahibi takımda oynayan Felipe, Foden’a faul yaptı.</p>

SAVIC’IN MÜDAHALESİ İLE ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitimine birkaç dakika kala ev sahibi takımda oynayan Felipe, Foden’a faul yaptı.

<p>Yerde kalan Foden kendini saha içine atmaya çalışırken Karadağlı Savic, İngiliz futbolcuyu sert şekilde iterek saha çizgilerinin dışına çıkarmaya çalıştı. Savic’in hareketleriyle diğer oyuncular da birbirine girdi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Yerde kalan Foden kendini saha içine atmaya çalışırken Karadağlı Savic, İngiliz futbolcuyu sert şekilde iterek saha çizgilerinin dışına çıkarmaya çalıştı. Savic’in hareketleriyle diğer oyuncular da birbirine girdi.

<p><strong>GREALISH’İN SAÇINI ÇEKTİ</strong></p><p>Alman hakem Siebert ortalığın sakinleşmesini beklerken, Atletico Madrid’in kaptanı Savic, kenarda kendisine bir şeyler söyleyen Jack Grealish’in saçını çekti.</p>

GREALISH’İN SAÇINI ÇEKTİ

Alman hakem Siebert ortalığın sakinleşmesini beklerken, Atletico Madrid’in kaptanı Savic, kenarda kendisine bir şeyler söyleyen Jack Grealish’in saçını çekti.

<p>O anlarda Grealish’in tahrik edici sözler kullandığı görüldü. Savic ayrıca araya giren Sterling’e de saldırarak kafa atmaya çalıştı. Yaşanan olay ve görüntüler sosyal medyada dünya gündemine oturdu.<br></p>

O anlarda Grealish’in tahrik edici sözler kullandığı görüldü. Savic ayrıca araya giren Sterling’e de saldırarak kafa atmaya çalıştı. Yaşanan olay ve görüntüler sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

<p>Sinirlerin gerildiği ortamda hakem, Felipe’ye ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı.&nbsp;<br></p>

Sinirlerin gerildiği ortamda hakem, Felipe’ye ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 

<p>Savic ve Foden ise sarı kart gördü. Sahada yaşanan arbede nedeniyle duran maçın sonuna 9 dakika eklendi ancak Atletico Madrid maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamadı.<br></p>

Savic ve Foden ise sarı kart gördü. Sahada yaşanan arbede nedeniyle duran maçın sonuna 9 dakika eklendi ancak Atletico Madrid maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamadı.

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