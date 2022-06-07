Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular performanslarıyla göz doldurdular

ENES ÜNAL TAKIMINI AYAKTA TUTTU

İspanya LaLiga’da ligde kalmayı başaran Getafe’de, Enes Ünal attığı 16 golle takımına önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı. Bu sezon 37 lig maçında görev alan Enes, istikrarlı bir sezon geçirirken, büyük de takdir topladı. Getafe’de oynayan bir diğer isim Okay Yokuşlu ise LaLiga’da 19 mücadelede oynadı. Enes’in sezon sonunda ise piyasa değeri 25 Milyon Euro’ya yükseldi.