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ZEMİNE HALI DÖŞENECEK

Ayasofya Camii’nin zemininde nasıl bir değişiklik yapılacak? Yetkililer zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini belirtti. Çalışmalar yarından itibaren başlayacak, gelecek cuma gününe hazır olmak üzere devam edilecek.