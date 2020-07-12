Müze statüsü düşürülen ve 86 yıl sonra tekrar ibadete açılma kararı alınan Ayasofya’da, tarihi yapıda bulunan ikona ve sembollere ne olacağı netleşmeye başladı.
İNCELEME YAPILACAK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya’nın ibadete açılması için çalışmaların gelecek cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı’ndan bir ekip Ayasoyfa Camii’ne gidip incelemelerde bulunacak. Bilindiği gibi Ayasoyfa’nın mevcut halinde 10’dan fazla ikona ve semboller var.
AÇILIR-KAPANIR TAHTA PERDELER
Kültür Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonolarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
ZEMİNE HALI DÖŞENECEK
Ayasofya Camii’nin zemininde nasıl bir değişiklik yapılacak? Yetkililer zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini belirtti. Çalışmalar yarından itibaren başlayacak, gelecek cuma gününe hazır olmak üzere devam edilecek.
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