“Özellikle Burak’ın Fransa Ligi’nin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Burak, büyük bir kariyer hayal eden bütün Türk gençlerine örnek oldu. Önceden onlar için hayal etmek zordu, kariyerlerini Galatasaray’da, Fenerbahçe’de ya da Beşiktaş’ta bitiriyordu. Bugün artık Ozan Kabak Liverpool’da, Merih ise Juventus’ta oynuyor. Türkiye çok iyi bir takım ancak henüz yeterince büyük oyuncuya sahip olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer taraftan da gelişen bir futbol ülkesi.”
“Türk kulüplerinin ilgisi olduğu doğru ama şu an için Al-Hilal’de mutluyum. Onlarla şampiyonluk kazandım ve gol kralı oldum. Yöneticilerimle konuşacağım ama orada kalacağımı düşünüyorum. Bana çok fazla ilgi gösteriyorlar. Türkiye’ye dönme ihtimalini konuşursak, Galatasaray’ı çok seviyorum ancak daha önce anlattığım gibi karşılıklı sevgi varsa ortada bir aşk vardır. Bu ilgiyi ve sevgiyi Galatasaray’dan ayrılırken yöneticiler tarafından hissedemedim.”
“Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye çok saygı duyuyorum. Asla Beşiktaş ve Fenerbahçe’de oynayamam diyemem çünkü çok büyük kulüpler. Türkiye’den herhangi bir teklif gelirse oynayamam diyemem çünkü Galatasaray ile bir gelecek inşa edemedik yöneticiler yüzünden ama gerçek şu ki Galatasaray her zaman için ilk önceliğim. Çünkü orada çok güzel bir aşk hikayesi yaşadım. Ne yazık ki devamı gelmedi. Yöneticiler öyle istediler ancak Galatasaray’a büyük bir aşkım ve saygım var. Dolayısıyla Türkiye’deki diğer kulüplerin beni sahiplenmesi çok zor olacaktır.
“Fatih Terim’le çok güçlü bir ilişkimiz var. Sezon boyunca birçok kez konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum birisi. Çok nadiren tüm jenerasyonları tedrisatından geçiren bir teknik direktör görebilirsiniz. Hiçbir şüphe yok ki, Türk futbolunun tarihine göz attığınızda Türkiye’nin en iyi teknik direktörü. Türk futboluna bir Avrupa kupası getirmenin ne kadar zor bir şey olduğu gerçeği gözler önünde. O, bunu yaklaşık 20 yıl önce gerçekleştirdi. Onun gibi birisiyle tanıştığım ve çalıştığım için gurur duyuyorum.”
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