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“Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye çok saygı duyuyorum. Asla Beşiktaş ve Fenerbahçe’de oynayamam diyemem çünkü çok büyük kulüpler. Türkiye’den herhangi bir teklif gelirse oynayamam diyemem çünkü Galatasaray ile bir gelecek inşa edemedik yöneticiler yüzünden ama gerçek şu ki Galatasaray her zaman için ilk önceliğim. Çünkü orada çok güzel bir aşk hikayesi yaşadım. Ne yazık ki devamı gelmedi. Yöneticiler öyle istediler ancak Galatasaray’a büyük bir aşkım ve saygım var. Dolayısıyla Türkiye’deki diğer kulüplerin beni sahiplenmesi çok zor olacaktır.

