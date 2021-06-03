Efes, Fenerbahçe'yi farklı yendi

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:26

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 40 sayı farkla 111-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye ev sahibi ekip Anadolu Efes, Micic, Buğrahan Tuncer, Beaubois, Moerman, Sertaç Şanlı ilk 5’iyle başlarken, Fenerbahçe Beko’nun ilk 5’i ise De Colo, Guduric, Melih Mahmutoğlu, Barthel, Vesely’den oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf, Fenerbahçe Beko oldu.

Guduric ve De Colo’dan bulduğu 5’er sayıyla 3 dakika geride kalırken deplasman ekibi farkı 7’ye kadar çıkardı: 3-10. Bu dakikanın ardından hücumda top kayıpları yapmaya başlayan Fenerbahçe skor bulmakta zorlanırken Efes, Micic ve Beaubois’dan bulduğu sayılarla farkı eritti. Periyodun bitimine 4.43 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe Beko, 4 sayı farkla önde girdi: 8-12. Bu dakikadan sonra Larkin’in oyuna girmesiyle daha etkili bir görüntü çizen Efes, oyunu dengeledi ve ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi.

2’nci periyoda her iki takım da hücumda tutuk başlarken, periyodun ilk 4 dakikası 26-26 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Efes, 3.40 kala Sertaç Şanlı’dan bulduğu iki sayılık basketle farkı 5’e çıkardı: 33-28. Bu dakikanın ardından Vesely ile pota altından 4 sayı bulan Fenerbahçe, farkı 1’e indirdi ve Anadolu Efes’e molayı aldırdı: 33-32. Kalan bölümde ev sahibi ekip Micic ile etkili olurken, Fenerbahçe’de ise Melih Mahmutoğlu 5 sayı üreterek takımına katkı sağladı. İlk yarıyı ev sahibi ekip, 43-40 önde kapattı.

2’nci yarıya hücumda üst üste top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe’yi hızlı hücumda bulduğu sayılarla cezalandıran Anadolu Efes, periyodun bitimine 7.31 kala farkı 8’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-42. Molanın ardından da Efes, Micic ve Larkin ile bulduğu 5 sayıyla farkı 11’e çıkardı ve rakibine bir mola daha aldırdı: 55-44. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren Efes, periyodun bitimine 4 dakika kala Larkin’den bulduğu iki sayılık basketle farkı 20’ye çıkardı: 65-45. Periyodun kalan dakikalarında farkı daha da açmayı başaran Efes, son periyoda 29 sayı farkla 80-51 önde girdi.

Son periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına ev sahibi ekip, 34 sayı farkla 95-63 önde girdi. Kalan bölümde de aradaki farkı açan Anadolu Efes, sahadan 40 sayı farkla 111-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’te Shane Larkin 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko’da ise Melih Mahmutoğlu 19 sayı kaydetti. Serinin 2’nci maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde 5 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal

ANADOLU EFES: Micic 19, Buğrahan Tuncer 12, Beaubois 10, Moerman 10, Sertaç Şanlı 4, Larkin 23, Dunston 6, Singleton 11, Doğuş Balbay 11, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 1

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 14, Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 19, Barthel 2, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu 5, Tarık Biberovic 2, Kenan Sipahi 2, Eddie 6, Ali Muhammed 1, Yiğit Onan

1’İNCİ PERİYOT: 21-21

İLK YARI: 43-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-51

DİSKALİFİYE: Melih Mahmutoğlu (38.00) (Fenerbahçe Beko)