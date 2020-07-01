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Balıkesir’de simit ve unlu mamuller fırını işletmecisi İdris Kutlu simide yapılan zam ile ilgili yaptığı açıklamada, “Simit üretiminde kullandığımız maliyetler çok yükseldi. Onun için alınan zam kararı normal. Bir yıldan beri un yüzde 25, susam yüzde 20-25 arası zamlanırken, işçi maliyetlerinde de artış meydana geldi. Tüm bunların yanında 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçecek olan iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla da birtakım ilave maliyet getirecek. Onun için simide yapılan zam bizim için iyi ama millet için iyi değil. Ama zam yapmaya Fırıncılar Odası olarak mecbur kaldık. Simide yapılan 25 kuruşluk zam işlerimizi çok etkilemedi. Zaten 1 lira 75 kuruşluk fiyat geçiş süresiydi. Geçen yıl simidin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilmişti, şimdi ise 2 lira oldu” diye konuştu.