Alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi
işyerlerine asıldı. Yapılan zam sonrasında simit fiyatları Ege ve Marmara
Bölgesi’ndeki birçok ilden daha yüksek düzeye gelmiş oldu. Balıkesir’de 110
gramlık simit fiyatları 2 lira olarak belirlenirken İstanbul’da simit fiyatı
1,75 ila 2 TL, İzmir’de 1,50 ila 1,75 TL arasında, Bursa da ise 1,75 TL ila 2
TL arasında satılıyor.
Balıkesir’de simit ve unlu mamuller fırını işletmecisi İdris
Kutlu simide yapılan zam ile ilgili yaptığı açıklamada, “Simit üretiminde
kullandığımız maliyetler çok yükseldi. Onun için alınan zam kararı normal. Bir
yıldan beri un yüzde 25, susam yüzde 20-25 arası zamlanırken, işçi
maliyetlerinde de artış meydana geldi. Tüm bunların yanında 1 Temmuz itibariyle
uygulamaya geçecek olan iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla da birtakım ilave
maliyet getirecek. Onun için simide yapılan zam bizim için iyi ama millet için
iyi değil. Ama zam yapmaya Fırıncılar Odası olarak mecbur kaldık. Simide
yapılan 25 kuruşluk zam işlerimizi çok etkilemedi. Zaten 1 lira 75 kuruşluk
fiyat geçiş süresiydi. Geçen yıl simidin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75
kuruşa yükseltilmişti, şimdi ise 2 lira oldu” diye konuştu.
Simit ustası Önder Kılıçaslan ise simit üretiminin
meşakkatli bir iş olduğu kadar giderinin de yüksek bir ürün olduğuna değinerek,
“Simidin zamlanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi simidin yapıldığı ana
maddelere gelen zamlardır. Bu zamlar da yüzde 75-80’lere tekabül ediyor. Zaten
piyasadaki zamlar da belli. O yüzden biz de simide zam yapmak zorunda kaldık.
Yapılan zam sonrasında simidin gramajında bir oynama olmadı, simide sadece 25
kuruş bir zam yapıldı. Daha önce 110 gramlık simit 1 lira 75 kuruştan
satılırken şu anda 110 gramlık simit 2 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi
- Kendi türünü yerken görüntülendi
- Ümraniye'de aksiyon filmlerini aratmayan anlar kamerada
- Ümraniye'deki korkunç kaza anı kamerada
- Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi
- Kolombiya'daki tecavüz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı
- İETT'de skandal iddia
- Sel suları koyunları böyle sürükledi