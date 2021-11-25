Rafael van der Vaart'tan Messi'ye ağır eleştiri
Lionel Messi'ye yöneltilen eleştirilere bir yenisi eklendi. Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Rafael van der Vaart, Arjantinli yıldızın PSG performansı için üzgün olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı.
İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.
Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
"HİÇ UTANMIYOR MU?"
Rafael van der Vaart, Lionel Messi'yi sert sözlerle eleştirdi. Eski Hollandalı futbolcu, kendi gözünde bir takımı başka bir seviyeye yükseltebilecek olan Cristiano Ronaldo'ya daha fazla sempati duymaya başladığını söyledi:
"Bu bir irade meselesi. Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil."
34 yaşındaki yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gol kaydederken, Ligue 1'de 6 karşılaşmada 1 gol attı.
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