Barcelona, büyük beklentilerle getirilen Xavi Hernandez'i tanıttı

Diğer yandan Xavi basına yaptığı açıklamada da "Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar yaratan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var. Zor dönemler olacaktır ama birlik olmamız ve aynı yönde kürek çekmemiz gerek. Barça'nın yeniden her kulvarda kupa kazanma arzusuna kavuşması gerek. Kulübü tanımak benim için avantaj." şeklinde konuştu.