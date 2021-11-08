Barcelona, büyük beklentilerle getirilen Xavi Hernandez'i tanıttı
Xavi, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, iki gün önce İspanyol basınına yaptığı açıklamaları tekrarlayarak, "Çok heyecanlıyım. Takımın layık olduğu yerlere gelmesi için çok çalışacağız. Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkar olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir." dedi.
Diğer yandan Xavi basına yaptığı açıklamada da "Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar yaratan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var. Zor dönemler olacaktır ama birlik olmamız ve aynı yönde kürek çekmemiz gerek. Barça'nın yeniden her kulvarda kupa kazanma arzusuna kavuşması gerek. Kulübü tanımak benim için avantaj." şeklinde konuştu.
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