Son dakika... Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi!

İspanyol futbolun ve Barcelona'nın efsane ismi Xavi, gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barça'da iki yönetici salı günü transfer görüşmeleri için Doha'ya gitmişti. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Al Saad kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’yi bırakmak istememesi üzerine Barcelona, İspanyol Teknik adamın serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.

Al Sadd CEO'su Turki Al- Ali, teknik direktör Xavi Hernandez'in Barcelona'ya gitmesi için anlaşmaların yapıldığını açıkladı.

Turki Al-Ali, "Al Sadd yönetimi yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz."

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X