<p>İspanya devi Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme için anlaşılamadığını ve Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı.</p>
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İspanya devi Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme için anlaşılamadığını ve Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı.

<p>Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.</p>
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Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

<p>Lionel Messi'nin yeni durağı merak ediliyor.</p>
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Lionel Messi'nin yeni durağı merak ediliyor.

<p>Messi dilediği takıma bedelsiz olarak transfer olabilir. Oyuncunun önünde çeşitli opsiyonlar var.</p>
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Messi dilediği takıma bedelsiz olarak transfer olabilir. Oyuncunun önünde çeşitli opsiyonlar var.

<p>Arjantinli yıldızın ilk tercihlerinden biri İngiliz devi Manchester City.</p>
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Arjantinli yıldızın ilk tercihlerinden biri İngiliz devi Manchester City.

<p>Geçmişte de adı PSG ile anılan Messi'nin sonraki durağı Paris olabilir.</p>
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Geçmişte de adı PSG ile anılan Messi'nin sonraki durağı Paris olabilir.

<p>Lionel Messi için diğer duraklardan biri de ABD olabilir. Arjantinlinin MLS'de oynama hayali de biliniyor.</p>
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Lionel Messi için diğer duraklardan biri de ABD olabilir. Arjantinlinin MLS'de oynama hayali de biliniyor.

<p>Kariyerini Barcelona'ya adayan Messi, futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'a geri dönebilir.&nbsp;</p><p>Lionel Messi futbola Newell's Old Boys formasıyla başlamış ve 13 yaşında Barcelona akademisine katılmıştı.</p>
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Kariyerini Barcelona'ya adayan Messi, futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'a geri dönebilir. 

Lionel Messi futbola Newell's Old Boys formasıyla başlamış ve 13 yaşında Barcelona akademisine katılmıştı.

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