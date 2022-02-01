Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 13:44
Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Sezon başında Monaco'dan 5 milyon Euro'ya transfer edilen eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, Olimpiakos'ta beklentileri karşılayamadı. Nijeryalı kanat 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynayınca, transferi gündeme geldi.

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Gözden düşen 25 yaşındaki oyuncu için Türk kulüpleri sıraya girdi. Süper Lig'de etkili performansıyla akıllarda kalan Onyekuru için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Yunan ekibi ile iletişime geçti.

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Sportime'ın haberine göre Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru için Olimpiakos'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Teklifi reddeden Yunan ekibi 4,5 milyon Euro istedi.

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Aynı habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Onyekuru'yu kiralık olarak kadroya katmak istese de Olimpiakos bu anlaşmaya sıcak bakmıyor. Kırmızı-beyazlılar, oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istiyor.

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Henry Onyekuru, Galatasaray'da oynadığı dönem 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı.


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