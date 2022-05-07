Başakşehir ile Galatasaray yenişemedi! Başakşehir 0-0 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:50
<p>Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

<p>90 dakikada sonunda Fırat Aydınus'un düdüğüyle mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir'in yenilmezlik serisi 6 haftaya yükseldi.(4G, 2B) Galatasaray ise son 2 haftada 1 puan toplayabildi.</p>

90 dakikada sonunda Fırat Aydınus'un düdüğüyle mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir'in yenilmezlik serisi 6 haftaya yükseldi.(4G, 2B) Galatasaray ise son 2 haftada 1 puan toplayabildi.

<p>Bu skorla Galatasaray puanını 48'e yükseltti. Başakşehir ise 61 puana ulaştı.</p>

Bu skorla Galatasaray puanını 48'e yükseltti. Başakşehir ise 61 puana ulaştı.

<p>Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler ise GZT Giresunspor deplasmanına gidecek. </p>

Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler ise GZT Giresunspor deplasmanına gidecek. 

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