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İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin boğulan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170’i telef oluyor" dedi.