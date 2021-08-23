<p>Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama kanalına atlayan sürüden 170 koyun boğuldu, 5'i ise köylüler tarafından kurtarıldı.</p><p>Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan çayı yakınındaki sulama kanalına atladı.&nbsp;</p>
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Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama kanalına atlayan sürüden 170 koyun boğuldu, 5'i ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan çayı yakınındaki sulama kanalına atladı. 

<p>Arkadan gelen diğer koyunlar da art arda suya atladı. Çobanın haber verdiği köylüler yardıma koştu. Koyunlardan 5’i kurtarılırken, 170’i ise boğuldu.</p>
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Arkadan gelen diğer koyunlar da art arda suya atladı. Çobanın haber verdiği köylüler yardıma koştu. Koyunlardan 5’i kurtarılırken, 170’i ise boğuldu.

<p>Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, sulama kanalına art arda atlayan koyunların nefessiz kalıp boğulduğunu belirterek, koyunların 7 besiciye ait olduğunu söyledi.</p>
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Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, sulama kanalına art arda atlayan koyunların nefessiz kalıp boğulduğunu belirterek, koyunların 7 besiciye ait olduğunu söyledi.

<p>İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin boğulan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170’i telef oluyor" dedi.</p>
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İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin boğulan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170’i telef oluyor" dedi.

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