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Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama kanalına atlayan sürüden 170 koyun boğuldu, 5'i ise köylüler tarafından kurtarıldı.
Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan çayı yakınındaki sulama kanalına atladı.
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