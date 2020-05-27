<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#2B2B2B;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.&nbsp;</span><br></p>
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Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Kısıtlama sonrası ilk günün sabahında Cevizlibağ D-100 karayolunda araç hareketliliği gözlendi.</span><o:p></o:p></p><br></p>
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Kısıtlama sonrası ilk günün sabahında Cevizlibağ D-100 karayolunda araç hareketliliği gözlendi.


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