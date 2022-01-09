Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik ne zaman belli olur? Bedelli askerlik ücreti 2022
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyurulacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.
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