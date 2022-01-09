Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik ne zaman belli olur? Bedelli askerlik ücreti 2022

Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira oldu.

