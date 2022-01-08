Son dakika | Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

08 Ocak 2022 Cumartesi, 17:05

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 56 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Akar ayrıca, "F-16 uçaklarının modernizasyonu talebini ABD makamlarına ilettik. Bu teknik bir çalışma ve devam ediyor. Biz de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akar, "Yunanistan çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Silahlanma var. Bu silahlanma kime karşı? Normal savunma için çok fazla. Türkiye için çok az. Bunlar hayal peşinde. Kendilerince boylarını aşan bir takım iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Yunanistan ile sorunları çözmek istiyoruz. Türkiye’yi yayılmacı olarak gösteriyorlar. 4'üncü toplantı Türkiye'de olacak, bekliyoruz. Sürekli bir tahrik, provokasyon var" diye konuştu

BEDELLİ ASKERLİK

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira oldu.