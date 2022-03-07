Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları
İlgili Haberler
- Son dakika: Motorine bu gece büyük zam geliyor; benzin zammı da yolda
- Gökhan Özoğuz'un benzin zammı isyanına Şahan Gökbakar'dan yanıt
- EPDK’dan benzin zammı açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz fiyatlarında rekor artış!
- Hakan Fidan'dan 'aşırı sağ' vurgusu
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
- 1987'den sonra en kuvvetlisi geliyor!
- Kadınların konut alımında rekor
- 'Avrupa’nın içine girmesine izin vermeyelim'
- ECB'nin faiz kararı beklenen tarihten daha uzakta
- Beşiktaş evinde galibiyet peşinde!
- Ukrayna'da savaşa direnen 'kedili' kafe
- Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması