Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 10:13
Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Yılbaşından günümüze, akaryakıt fiyatlarına yüzde 50'den fazla zam geldi.

Son 15 aydaki zam oranı ise yüzde 200'e yaklaşmış bulunuyor. 

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

2022 yılının başında ham petrolün varil fiyatı 73 dolar idi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve çeşitli ülkelerin yaptırım kararlarıyla varil fiyatının 119,8 dolara kadar yükselmesi ve TL'nin değer kaybı akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin başlıca sebepleri olarak gösteriliyor. 

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 4 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam gelmişti. 

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin litre fiyatının 18,08 lira olması bekleniyor.

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (7 MART 2022)

İstanbul'da benzinin litre fiyatının 17,46 liradan 17,99 liraya

 İzmir'de ise 17,58 liradan 18,11 liraya çıkması bekleniyor.

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre fiyatının İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, 

Ankara'da 17,68 liradan 19,01 liraya,

İzmir'de ise 17,69 liradan 19,02 liraya çıkması bekleniyor.

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan 10,78 liraya çıktı. 

İstanbul'da 10,07 liradan 10,68 liraya, İzmir'de 10,01 liradan 10,62 liraya yükseldi.

Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki fiyat ortalaması ile dolar kurunun değişimleri baz alınarak hesaplanıyor.

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