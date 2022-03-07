Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları

2022 yılının başında ham petrolün varil fiyatı 73 dolar idi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve çeşitli ülkelerin yaptırım kararlarıyla varil fiyatının 119,8 dolara kadar yükselmesi ve TL'nin değer kaybı akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin başlıca sebepleri olarak gösteriliyor.