Beşiktaş - Borussia Dortmund maçında yayın krizi

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 20:11
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund ile karşılaşıyor.&nbsp;</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. 

<p>Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liglerinin yayın hakkını satın almıştı.</p>

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liglerinin yayın hakkını satın almıştı.

<p>Türkiye'de maçı takip eden futbolseverler yayındaki aksaklıklar nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdi.</p>

Türkiye'de maçı takip eden futbolseverler yayındaki aksaklıklar nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdi.

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