Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı.

Binlerce kişi anıt önünde bir araya geldi, saldırıya tepki gösterdi. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Mülki idare ‘Onur Anıtı’mızı koruyamıyorsa biz koruruz” paylaşımı yaptı. Anıtın önünde “Onur Nöbeti” başlatıldı.