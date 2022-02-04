Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 09:47
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sabahki paylaşımlarında Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına dikkat çekti. 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

Beşiktaş "Fikirler Ölmez" yazarken, Galatasaray anıtın bir fotoğrafına yer verdi. 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

Fenerbahçe'nin paylaşımında "Yaşadıkça, var oldukça, İzindeyiz, ilelebet" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

Trabzonspor ise "Daima izindeyiz" dedi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı saldırıya uğradı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı

İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı. 

Binlerce kişi anıt önünde bir araya geldi, saldırıya tepki gösterdi. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli,  “Mülki idare ‘Onur Anıtı’mızı koruyamıyorsa biz koruruz” paylaşımı yaptı. Anıtın önünde “Onur Nöbeti” başlatıldı.

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