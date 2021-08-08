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Başakşehir ilk olarak 2 milyon Avro bonservis bedeli talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonunda bonservis bedelini 1.5 milyon Avro'ya indiren Başakşehir, Beşiktaş’ın son teklifine yanıtını kısa süre içinde iletecek. Beşiktaş, Mert Günok’un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.