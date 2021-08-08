<p>Kadrosunu tecrübeli kaleci ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen milli file bekçisi Mert Günok transferini tamamlamaya hazırlanıyor.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Kadrosunu tecrübeli kaleci ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen milli file bekçisi Mert Günok transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

<p>NTV Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar 32 yaşındaki kaleci için Medipol Başakşehir’e son teklifini yaptı.&nbsp;</p>
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NTV Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar 32 yaşındaki kaleci için Medipol Başakşehir’e son teklifini yaptı. 

<p>Tecrübeli file bekçisi için 1.2 milyon Avro ve performansa bağlı ek ödemelerle toplam 1.4 milyon Avro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor.</p>
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Tecrübeli file bekçisi için 1.2 milyon Avro ve performansa bağlı ek ödemelerle toplam 1.4 milyon Avro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor.

<p><br></p><p>Başakşehir ilk olarak 2 milyon Avro bonservis bedeli talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonunda bonservis bedelini 1.5 milyon Avro'ya indiren Başakşehir, Beşiktaş’ın son teklifine yanıtını kısa süre içinde iletecek.&nbsp; &nbsp;Beşiktaş, Mert Günok’un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.</p>
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Başakşehir ilk olarak 2 milyon Avro bonservis bedeli talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonunda bonservis bedelini 1.5 milyon Avro'ya indiren Başakşehir, Beşiktaş’ın son teklifine yanıtını kısa süre içinde iletecek.   Beşiktaş, Mert Günok’un bonservisini almasının ardından milli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

<p>Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı.</p>
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Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı.

<p>32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.</p>
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32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.

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