Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

08 Ağustos 2021 Pazar, 15:01

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor hafta içinde rövanş maçlarına çıkacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Perşembe günü İskoç ekibi St. Johnstone'un konuğu olacak.

Karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.

İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 eşitlik sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR MOLDE DEPLASMANINDA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 12 Ağustos Perşembe günü Molde ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas görev yapacak. Farkas'ın yardımcılıklarını ise Balazs Szert ve Balazs Szalai üstlenecek

Trabzon'da oynanan ilk maç 3-3 'lük eşitlikle tamamlanmıştı.

SİVASSPOR SAHASINDA TUR ARAYACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Sivasspor rövanş mücadelesinde 12 Ağustos Perşembe günü Dinamo Batumi'yi konuk edecek.

21.00'de başlayacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını ise Roberto del Palomar ve Jon Nunez yapacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazanmıştı.