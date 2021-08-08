Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un hafta içinde Avrupa kupalarında oynayacakları rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor hafta içinde rövanş maçlarına çıkacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Perşembe günü İskoç ekibi St. Johnstone'un konuğu olacak.
Karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak.
İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 eşitlik sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR MOLDE DEPLASMANINDA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 12 Ağustos Perşembe günü Molde ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas görev yapacak. Farkas'ın yardımcılıklarını ise Balazs Szert ve Balazs Szalai üstlenecek
Trabzon'da oynanan ilk maç 3-3 'lük eşitlikle tamamlanmıştı.
SİVASSPOR SAHASINDA TUR ARAYACAK
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Sivasspor rövanş mücadelesinde 12 Ağustos Perşembe günü Dinamo Batumi'yi konuk edecek.
21.00'de başlayacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını ise Roberto del Palomar ve Jon Nunez yapacak.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazanmıştı.
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