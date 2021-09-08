Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Şenol hocaya destek olalım"

08 Eylül 2021 Çarşamba, 23:52

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörünün açıklamaları şöyle:

"ŞENOL HOCAYA DESTEK OLALIM"

Takımız arada iyi hazırladık, güzel geçiyor. Milli Takım maçını da izledim. Bizim meslekte işler iyi giderken çok kimseye ihtiyacınız olmuyor. İşler sıkıntıya düşünce teknik adamların desteğe ihtiyacı var. Şenol Güneş'e biraz destek olalım. Her zaman işler iyi gitmeyebilir. EURO2020'ye giden de onlar. Dünya Kupası'na da gidebiliriz. Biz de hep birileri gitsin. Ne olacak, ne değişecek? Kaos ortamı yaratmayalım, destek olalım. Bu daha mantıklı!

"BEŞİKTAŞ'I NASIL KARŞINA ALIRSIN"

"Jaap Uilenberg isim söylememiş, 'Beşiktaş'ın teknik direktörü' demiş. Beni hedef göstersin. Bloomberg'in ne yaptığı çok da önemli değil! Adı neyse, fark etmez! TFF tarafından çağrılmış, işi hakem yetiştirmek. Mesela Almanya'da 'Bayern Münih teknik direktörü hakemler üzerinde baskı kuruyor' diyebilir mi? Derse ne olur? Burada ne oldu? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamış, Ben ne yapıyorum? Diğer teknik adamlar yetersiz mi? Onlar da baskı yaratsın. 15 tane teknik adama fotoğrafı gösteririm, görürler baskıyı kim yaratıyor! Sen, Beşiktaş'ı nasıl karşına alıyorsun?"

"3-5 MAÇA BENİ ATARLAR"

Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil! TFF'de yetkili varsa, bağlansın. TFF, bu adama bu açıklama yapma hakkını nasıl vermiş, sen yorumcu musun? Hakemlere, beni hedef gösterdin, basına açıkladın. Peki seminerde kimbilir benle ilgili neler söyledin? 3-5 maç içinde beni %100 atarlar, hiç şüphem yok! Benim kenarda saygısızlığım yok. Geçen sene de söyledim, 'Beni kimse atamaz.' El, kol kaldırma atılmaysa, atsınlar. Ancak saygısızlığım yok.

"BİRAZ HOŞGÖRÜMÜZ OLSUN"

Her sene şampiyon olmayı isteriz. Ancak inanılmaz zor bir iş! İkinci olsan başarısızsın! Böyle bir iş olur mu? Teknik direktör arkadaşlarımı savunmak istiyorum. Sürekli kaos ortamı. 'O gitsin, o çıksın, bu girsin.' Kardeşim madem çok biliyorsun ve bu iş de basit, al bir belge ve hocalık yap! Bu iş o kadar basit değil, çok zor iş. Biraz hoşgörümüz olsun, biraz çalışan insanlara güvenelim. Eleştiri, eleştiri, eleştiri. Ben de yorumcuyken eleştiriyordum, bana da sallayacaklar.

"GENİŞ KADROYU YÖNETİRİM"

Bu sene geniş bir kadromuz var. İnşallah bu sene geniş kadroyla şampiyon oluruz. Teknik direktörlük antrenman yaptırmak demek değil, oyuncuları yönetmektir. Geniş kadroyu yönetmek zor olsa ne fark eder, kolay olsa ne fark eder. Oyuncuları idare etmek bizim işimiz, onun için teknik direktörlük yapıyoruz.