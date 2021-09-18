Beşiktaş'ta Rosier, FTA Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:04

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

Valentin Rosier’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/5gr1UZIG3U — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 18, 2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 5.haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bu akşam 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar Rosier'in yanı sıra Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'tan da faydalanamayacak.