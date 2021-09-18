Beşiktaş'ta Rosier, FTA Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı
Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
Valentin Rosier’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/5gr1UZIG3U— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 18, 2021
Beşiktaş, Süper Lig'in 5.haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bu akşam 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar Rosier'in yanı sıra Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'tan da faydalanamayacak.
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