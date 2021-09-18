Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yendi

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:32
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

<p>Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 2-0 geride girdiği maçı 3-2 galip tamamladı.</p>

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 2-0 geride girdiği maçı 3-2 galip tamamladı.

<p>Beşiktaş'ta golleri oyuna sonradan dahil olan Rıdvan Yılmaz ile Rachid Ghezzal ve Michy Batshuayi kaydetti.</p>

Beşiktaş'ta golleri oyuna sonradan dahil olan Rıdvan Yılmaz ile Rachid Ghezzal ve Michy Batshuayi kaydetti.

<p>Kartal bu maç ile puanını 13 yaparak yeniden liderlik koltuğuna yerleşti.</p>

Kartal bu maç ile puanını 13 yaparak yeniden liderlik koltuğuna yerleşti.

<p>Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.</p>

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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