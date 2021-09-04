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Yeni sezon öncesi motive durumda olduğunun altını çizen Pjanic "Mutluyum ve motiveyim. Beşiktaş'ta sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şimdi Beşiktaş'a odaklandım ve mutluyum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.