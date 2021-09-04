<p>Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.</p>
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Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

<p>İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.</p>
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İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

<p>Miralem Pjanic "Ronald Koeman (Barcelona Teknik Direktörü) bana saygısızlık yaptı. Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.</p>
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Miralem Pjanic "Ronald Koeman (Barcelona Teknik Direktörü) bana saygısızlık yaptı. Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

<p>Yeni sezon öncesi motive durumda olduğunun altını çizen Pjanic "Mutluyum ve motiveyim. Beşiktaş'ta sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şimdi Beşiktaş'a odaklandım ve mutluyum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.</p>
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Yeni sezon öncesi motive durumda olduğunun altını çizen Pjanic "Mutluyum ve motiveyim. Beşiktaş'ta sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Şimdi Beşiktaş'a odaklandım ve mutluyum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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