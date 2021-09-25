Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin performansı taraftarlarca eleştirildi
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çok konuşulacak iddia: Ülkeyi terk ediyorlar
- 'Teşkilatçı' kurye için karar verildi
- Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı
- Zafer Algöz'den çok sert Serdar Ortaç yorumu
- Peker'den 'derin' açıklama: Uyuşturucu, yargı, bakanlık
- Son ankette AKP'ye büyük şok
- Bebeği canlı canlı mezara gömdüler!
- Erdoğan 'operasyon' dedi, borsa karıştı
- Erdoğan'dan 3 gün arayla iki ayrı açıklama
- Meral Akşener'den çok konuşulacak adaylık açıklaması