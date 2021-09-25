Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin performansı taraftarlarca eleştirildi

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2021 Cumartesi, 09:17
<p>Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre'nin sergilediği performans eleştiri konusu oldu.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre'nin sergilediği performans eleştiri konusu oldu.

<p>29 yaşındaki futbolcunun yaptığı top kayıpları ve pas yüzdesi siyah beyazlı taraftarların tepkisine yol açtı.</p>

29 yaşındaki futbolcunun yaptığı top kayıpları ve pas yüzdesi siyah beyazlı taraftarların tepkisine yol açtı.

<p>İlk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, 15 top kaybı yaptı.&nbsp;</p>

İlk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, 15 top kaybı yaptı. 

<p>Beşiktaş’ın etkili olabileceği pozisyonlarda yaptığı pas hataları ve yanlış tercihler nedeniyle siyah beyazlıların hücum gücünü olumsuz yönde etkileyen Töre, sosyal medyada eleştiri topladı.</p>

Beşiktaş’ın etkili olabileceği pozisyonlarda yaptığı pas hataları ve yanlış tercihler nedeniyle siyah beyazlıların hücum gücünü olumsuz yönde etkileyen Töre, sosyal medyada eleştiri topladı.

<p>Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Umut Meraş’a bırakan Gökhan Töre, oyunda kaldığı sürede 32 kez topla buluştu ve 22 pasta sadece 8 kez isabet sağlayarak yüzde 36 pas isabet oranıyla maçı tamamladı.</p>

Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Umut Meraş’a bırakan Gökhan Töre, oyunda kaldığı sürede 32 kez topla buluştu ve 22 pasta sadece 8 kez isabet sağlayarak yüzde 36 pas isabet oranıyla maçı tamamladı.

<p>Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de altıncı maçına çıkan Gökhan Töre, gol veya asist katkısı sağlayamadı.</p>

Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de altıncı maçına çıkan Gökhan Töre, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

<p>Bu performansıyla tepki çeken Töre, sosyal medyada eleştiri oklarının da hedefi oldu.&nbsp;</p>

Bu performansıyla tepki çeken Töre, sosyal medyada eleştiri oklarının da hedefi oldu. 

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